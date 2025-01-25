Мексика не стала принимать депортационный рейс с нелегальными мигрантами из США

Мексика отказалась принимать депортационный рейс с нелегальными мигрантами из США, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на NBC.

Отмечается, что Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку. Это на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну.

Речь идет о двух направлявшихся в Гватемалу самолетах американских ВВС C-17. В каждом из этих самолетов находились не менее 80 нелегалов, которых приказали выслать за пределы США.

Ранее Трамп заявил, что на территории США находится 21 млн мигрантов, большая часть которых являются преступниками. Он подчеркнул, что в миграционном кризисе виноват экс-президент США Байден.

Трамп распорядился закрыть для мигрантов южную границу США и отправил туда еще полторы тысячи солдат и вертолеты разведки.

Президент США готовится направить еще полторы тысячи военных на границу с Мексикой.