Фото: опубликован момент удара дрона по военкору Поддубному в Курской области

В Сети опубликовано фото момента удара беспилотника по машине, в которой, как утверждается, находился военный корреспондент Евгений Поддубный. Кадр сняла камера дрона, который атаковал предположительную машину с журналистом внутри, сообщает kp.ru .

После ранения Поддубному удалось выжить, хотя изначально в Госдуме и среди военкоров заявляли, что журналист погиб. Сейчас корреспондент находится в больнице — он пришел в себя и поблагодарил врачей и всех, кто за него переживал.

Военкор kp.ru Александр Коц со ссылкой на коллег Евгения Поддубного рассказывал, что в машину Поддубного влетел дрон около въездного кольца в город в Курской области. После атаки БПЛА машина военкора выкатилась в кювет, перевернулась и вспыхнула.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на Поддубного и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.