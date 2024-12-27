Фигуранта дела о пытках в больнице тюрьмы Саратова внезапно нашли мертвым в СИЗО

Виктора Ш., который был фигурантом дела о проведении пыток в больнице тюрьмы Саратова, обнаружили мертвым в московском СИЗО. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина умер 25 декабря. Инцидент произошел в московском СИЗО-1 «Матросская тишина».

Следов на теле у Виктора Ш. не обнаружили. Мужчина был одним из восьми фигурантов открытого уголовного дела о проведении пыток в тюремной больнице Саратова.

Осенью 2021 года разразился крупный скандал. В Сети появились видеозаписи с сексуальным насилием и пытками минимум четырех мужчин в тюрьме в Саратовской области. Они, предположительно, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области.

Из-за случившегося сотрудники Следственного комитета открыли ряд уголовных дел. Были уволены начальник ОТБ-1 и руководитель регионального УФСИН. Также постов лишились остальные офицеры.