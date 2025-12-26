Фанаты «Очень странных дел» пожаловались на мошенничество с билетами

Поклонники сериала «Очень странные дела» стали возмущаться в Сети после того, как попытались попасть на закрытый кинопоказ новых серий в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, организованный неизвестными лицами, сообщает «112» .

В одном из Telegram-каналов публиковалось приглашение для поклонников сериала из этих городов на совместный просмотр. В рекламе обещали атмосферную обстановку со знакомыми мелодиями и захватывающими моментами, которые объединят зрителей.

Организаторы уверяли, что показы пройдут в даты официального релиза новых эпизодов, подтверждая свои слова арендой зала в Ясенево и предоставляя видео с предыдущих встреч кинолюбителей. Однако после приобретения билетов многие поняли, что столкнулись с мошенничеством и не получили обещанного просмотра.

Многие зрители заинтересовались предложением о приватном просмотре фильма за 500 рублей с человека — это позволило избежать толпы в кинотеатре. Однако для участия требовалась предварительная оплата, а билеты и подробности обещали выслать позже. Ближайший сеанс назначен на 27 декабря, но у покупателей возникли сомнения, что он состоится. Администраторы группы перестали отвечать на их сообщения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.