Евгений Миронов опроверг сообщения о своей госпитализации

58-летний худрук Театра Наций Евгений Миронов назвал слухами распространившуюся в четверг информацию о своей госпитализации, сообщает ТАСС .

Актер посмеялся над фейковыми новостями про свое здоровье. По его словам, он был очень удивлен, когда узнал о своей «госпитализации».

Миронов назвал новости о своем якобы плохом самочувствии попыткой «бесчестно нагнать трафик». Он призвал не верить данным слухам.

Артист уточнил, что недавно проходил полное медицинское обследование, согласно которому у него все хорошо. Сейчас Миронов продолжает работать, он готовится к репетициям в театре.

Ранее в Сети появились сообщения, что худрука Театра Наций якобы увезли в больницу из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что народный артист РФ якобы жаловался на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.