Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем
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58-летнего народного артиста РФ, худрука Театра Наций Евгения Миронова доставили в московский стационар из-за проблем с сердцем, сообщает SHOT.
Он пожаловался врачам на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Во время обследования у артиста выявили нарушение в работе сердца, которое вызвано проблемами с артериальным давлением. Его экстренно госпитализировали.
Актер поделился, что из-за сильного эмоционального и физического напряжения он порядка одного года принимает успокоительные и снотворное. Из-за размышлений о работе у Миронова начались проблемы со сном, тревожные расстройства.
Он лежал в больнице чуть больше недели. Ему провели курс лечения и выписали антидепрессанты. Кроме того, медики посоветовали исключить нагрузки и пройти допобследование.
В 2024 году актер также перенес операцию на позвоночнике. Это произошло после того, как он застудил спину.