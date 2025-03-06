Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Он пожаловался врачам на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Во время обследования у артиста выявили нарушение в работе сердца, которое вызвано проблемами с артериальным давлением. Его экстренно госпитализировали.

Актер поделился, что из-за сильного эмоционального и физического напряжения он порядка одного года принимает успокоительные и снотворное. Из-за размышлений о работе у Миронова начались проблемы со сном, тревожные расстройства.

Он лежал в больнице чуть больше недели. Ему провели курс лечения и выписали антидепрессанты. Кроме того, медики посоветовали исключить нагрузки и пройти допобследование.

В 2024 году актер также перенес операцию на позвоночнике. Это произошло после того, как он застудил спину.