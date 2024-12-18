«Это просто пи****»: видео эвакуации из столкнувшихся под Мурманском поездов

сегодня в 17:28

Эвакуация пассажиров из столкнувшихся под Мурманском поездов попала на видео

Пассажиры поезда, столкнувшегося с грузовым составом в Мурманской области, сняли на видео первые моменты после аварии. На кадрах, изобилующих нецензурной лексикой очевидцев, запечатлена эвакуация людей. Видео с места событий публикует Baza .

«Это просто пи****. <…> Все, ты не достанешь вещи. Извините за мат, конечно», — говорит снимающая видео девушка и другие пассажиры.

Предварительно, составы столкнулись из-за неисправности в грузовом поезде. Примерно в 15:00 у него произошел излом токоприемника, после чего поезд закрепили и стали дожидаться помощи. Спустя час произошла новая нештатная ситуация — у поезда отказали тормоза. Из-за этого он, предварительно, выкатился на чужой путь.

Далее грузовой поезд столкнулся с пассажирским, в котором ехали 326 человек. Последний выполнял рейс «Мурманск — Санкт-Петербург».

В данный момент известно о 8 пострадавших в результате аварии поездов в Мурманской области.