Эстония задержала направлявшийся в Россию танкер без флага

Эстония задержала для проверки документов нефтяной танкер Kiwala, который направлялся в российский порт Усть-Луга в пятницу, сообщает Газета.ru со ссылкой на эстонскую газету Postimees.

По данным издания, танкер встал на якорь недалеко от эстонского острова Аэгна. По информации сайта Marinetraffic, танкер направлялся вдоль территориальных вод Эстонии в российский порт Усть-Луга в Финском заливе.

Командующий эстонских ВМС Иво Вярк заявил, что это первый случай задержания судна «теневого флота России». Его задержали с целью проверки документов и выяснения юридического статуса.

По словам начальника департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара, выяснилось, что у судна нет государственного флага, что незаконно. В связи с этим эстонская сторона воспользовалась правом его задержания для проведения проверки.