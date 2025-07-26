Еще 10 человек не могут найти после взрыва газа в многоэтажке Саратова

10 человек числятся без вести пропавшими после взрыва газа в доме в Саратове

Оперативные службы продолжают разбирать завалы на улице Блинова в Саратове, где в доме взорвался бытовой газ. На данный момент о судьбе 10 человек ничего неизвестно, они числятся без вести пропавшими и могут находиться как под обломками, так и в отъезде, сообщает «112» .

Предварительно известно, что без вести пропавшими числятся девять взрослых и один ребенок. Компетентные специалисты больше суток не могут установить их местоположение. Не исключено, что людей не было дома в момент происшествия и они еще ничего не знают о случившемся, поэтому не обозначились.

Также есть вероятность, что они могут находиться под завалами. Спасатели продолжают разбирать обломки частично рухнувшего дома.

Взрыв в жилой многоэтажке произошел 25 июля. На данный момент известно, что погибли семь человек. 26 июля в связи со случившимся в Саратове объявлен днем траура.