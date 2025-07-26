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Количество погибших при взрыве газа в доме в Саратове выросло до 7

Количество погибших после взрыва газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до семи. Еще один труп нашли спасатели МЧС России, когда разбирали завалы, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Среди погибших есть один ребенок.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале написал, что сотрудники МЧС работали всю ночь без остановки. К выполнению задач привлекли около 400 человек.

Задействовано большое количество техники. Разбирать завалы продолжают, поскольку под ними могут оказаться люди. Спасательные работы предварительно планируют проводить до утра 27 июля.

Бусаргин отметил, что семьям погибших при взрыве в доме на улице Блинова выплатят по 1 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства области.

25 июля взрыв прогремел в многоэтажке в Саратове из-за утечки газа. Была разрушена часть 10-этажного дома — обрушился торец здания. Спасатели разбирают завалы.