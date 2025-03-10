Экстремальное купание: мальчик столкнул брата в бассейн с крокодилом в Гондурасе

Сеть взволновала страшная сцена, где подростка толкнули в бассейн с крокодилом

Видео, на котором младший брат сталкивает старшего в бассейн с крокодилом, вызвало возмущение в Сети, сообщает Life.ru .

Инцидент, запечатленный в видеоролике, произошел в Гондурасе. Члены семьи стояли возле бассейна, на дне которого находился живой крокодил.

Подросток наклонился над бассейном, наблюдая за рептилий, в этот момент маленький мальчик подошел и столкнул его в воду.

Испуганный ребенок выскочил из воды с криками и попытался схватить младшего брата, чтобы тоже сбросить его в бассейн, однако родители остановили его.

Пользователи раскритиковали взрослых за равнодушие.