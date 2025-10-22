Экс-жена Бивола оскорбила жителей Кыргызстана, но может сесть за наркотики

Бывшая жена российского боксера Дмитрия Бивола Екатерина опубликовала видео, в котором пользователи увидели оскорбление жителей Кыргызстана. При этом в ролике видны признаки употребления наркотиков за рулем и, если факт подтвердится, речь пойдет уже об уголовной ответственности, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Бывшая жена российского боксера, абсолютного чемпиона мира Дмитрия Бивола — Екатерина Бивол — оказалась в центре громкого скандала после публикации в своем аккаунте в соцсетях короткого видео, где, по мнению пользователей, она оскорбительно высказывается в адрес народа Кыргызстана. Ролик быстро разошелся по соцсетям и вызвал широкий общественный резонанс — в Кыргызстане началась официальная проверка со стороны МВД, а общественные организации потребовали привлечь женщину к ответственности за неуважительные высказывания.

«В видео она оскорбила гордый народ Кыргызстана. <…> Это вызвало настоящий взрыв — страну буквально всколыхнуло. Почти 6 млн человек обсуждают этот случай, пишут обращения, требуют привлечь ее к суду. Но большинство не заметило одного: все пишут, что она была в состоянии наркотического опьянения — в видео она делает характерный жест, показывая, что употребляет порошкообразное вещество, на соответствующем сленге это обозначает „нюхает“», — рассказал Бенхин.

Он добавил, что никто не обратил внимания на то, что в этот момент она сидит за рулем.

«То есть она ведет машину по Москве, фактически признаваясь, что находится под воздействием запрещенных веществ. Это уже само по себе статья — серьезное нарушение закона. Разумеется, для подтверждения нужно провести проверку. Но если человек действительно употреблял, то следы вещества остаются в крови, волосах, ногтях. <…> Такие следы могут сохраняться месяцами», — отметил адвокат.

Бенхин уточнил, что, судя по всему, видео недавнее и установить факт употребления и управления автомобилем в таком состоянии будет несложно.

«Что касается ее высказываний: да, они грубые, оскорбительные, но признаков разжигания национальной розни там, по сути, нет. Она не призывает к насилию, не высказывает прямых угроз — это, скорее, административное правонарушение, но не уголовное. А вот управление транспортом в состоянии опьянения, тем более после употребления запрещенных веществ, — это уже серьезно. По статье 264 УК РФ за это может грозить реальный срок», — резюмировал эксперт.

