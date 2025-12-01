Экс-глава СИЗО в Иркутской области Мокеев и его зам Самара отправились в тюрьму

В Иркутске завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева и его заместителя Антона Самары. Оба признаны виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а именно в попустительстве пыткам заключенных. Мокеев приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, Самара — к 4,5 годам, сообщает Газета.ru .

Расследование этого дела велось около трех лет. В качестве пострадавших были признаны 24 заключенных, содержавшихся в СИЗО-1 в период с 2019 по 2020 год.

О пытках стало известно в декабре 2020 года, после того как сестра Кежика Ондара, уроженца Тувы, заявила о том, что ее брат получил инвалидность из-за действий сотрудников изолятора.

Ондар, отбывавший срок в ИК-15 за кражу лошади, был переведен в СИЗО-1 после бунта в колонии. По словам его сестры, после перевода он подвергся жестоким истязаниям: его «сутками держали привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нем взорвался». В результате у Кежика диагностирован разрыв кишечника. Он был освобожден в 2022 году.

Стоит отметить, что Мокеев начал свою карьеру в тюремной системе в конце 90-х годов. В своих интервью он называл себя «смотрящим, авторитетом в законе и самым страшным человеком в тюрьме», выражая убеждение, что «в тюрьме не может быть хорошо».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.