Экс-генпрокурор Степанков рассказал, как нашел 47-летнего сына мертвым

В квартире, где умер сын экс-генпрокурора Степанкова, нет следов проникновения

Бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков рассказал, что в квартире, где скончался его сын Денис, он не обнаружил следов проникновения или присутствия посторонних. По его словам, его наследник ушел из жизни, находясь дома один, сообщает Газета.ru .

Степанков-старший рассказал, что его 47-летний сын был закрыт в квартире изнутри, из-за чего для открытия дверей пришлось вызывать мастера. Экс-генпрокурор добавил, что он первый зашел в квартиру, где и застал умершего Дениса. Труп лежал на кровати.

«В квартире все в порядке, следов проникновения или присутствия посторонних лиц нет, обстановка не нарушена», — сказал Валентин Степанков.

По словам Степанкова, его сыну было 47 лет. Денис Степанков имел степень кандидата юридических наук, трудился начальником отдела в одной из «дочек» Росатома.

Труп 47-летнего Степанкова обнаружили 15 апреля в квартире на Дубининской улице в Москве.