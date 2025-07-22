Двоих сотрудников Baza отпустили без предъявления обвинений

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что двоих сотрудников Telegram-канала Baza, которых задержали для допроса, отпустили без предъявления обвинений, сообщает ТАСС .

Михальчик отметил, что до сих пор задержаны его подзащитный — главный редактор издания Глеб Трифонов, а также двое его коллег.

22 июля силовики нагрянули в офис Baza. Они изъяли компьютеры и документы. Также обыски прошли у главреда Трифонова, его подозревают в превышении должностных полномочий. Мужчину забрали на допрос.

По версии следствия, сотрудники полиции сливали информацию ограниченного доступа журналистам, которые затем публиковали ее в Telegram-канале. Позже в Сети появились первые фото и видео обысков в редакции Baza.