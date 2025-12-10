Двое шпионов Украины собирали информацию на границе РФ и Литвы для диверсий

Двое агентов Главного управления разведки (ГУР) МО Украинысобирали информацию на границе России и Литвы. Они планировали провести диверсию в РФ, сообщает РИА Новости .

Согласно данным ЦОС ФСБ, по заданию служащего ГУР МО Украины В. Мацюци 1998 года рождения агент зарубежной разведки Боцман, которого зовут В. Кушниренко, 1982 года рождения, опрашивал жителей населенных пунктов Литвы, расположенных на границе.

Шпион применял квадрокоптер и аэрокосмическую разведку зарубежной спецслужбы. Таким образом мужчина собирал информацию о системе охраны участка госграницы РФ с Литвой.

Украинский агент добывал данные, необходимые для заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России. Исполнители планировали переправить средства террориста, а затем вывести сообщников в Литву. Туда исполнители должны были уехать после совершения преступлений.

Калининградский районный суд отправил граждан Украины Мацюцю В. и Кушниренко В. в колонию строгого режима на 16 и 15 лет соответственно. Их признали виновными в шпионаже, попытке похищения и незаконном пересечении государственной границы РФ. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.