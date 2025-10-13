Двое несовершеннолетних пострадали при переходе дороги в Москве
Автомобиль сбил двух подростков на переходе в Москве
На улице 1-я Дубровская в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних пешеходов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Два мальчика 2012 и 2014 годов рождения переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда были сбиты автомобилем.
После наезда оба ребенка были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Точный характер полученных травм и состояние пострадавших не уточняется.