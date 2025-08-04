Движение восстановили на Люблинской улице в Москве после массового ДТП Происшествия 04 августа 2025 16:30

Движение полностью восстановили на Люблинской улице рядом с домом №5 (МСД) в российской столице. Там столкнулись три машины, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Москве.

По предварительным данным, никто не пострадал. Движение в месте ДТП перекрывали. Водителям рекомендовали объезжать аварию. В 15:45 пресс-служба ГАИ Москвы рассказала о том, что было запущено движение по одной полосе. В 16:14 там отчитались о полном снятии ограничений.