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Два украинских беспилотника ликвидировали в России ночью

В двух российских регионах прошлой ночью уничтожили два беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Дроны ликвидировали в Брянской и Калужской областях.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористические атаки на территории страны.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате уничтожения дрона противника пострадавших и разрушений нет.