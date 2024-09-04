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Два грузовика и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД

На внешней стороне 24 км МКАД произошло ДТП. Столкнулись два грузовика и автомобиль, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Авария случилась в районе съезда № 24. Оперативные службы уже прибыли на место.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Водителей предупредили, что движение в районе аварии затруднено и попросили заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Москве электробус врезался в бетонное ограждение. ДТП произошло на Преображенской площади.