Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске
В Новосибирске в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате есть пострадавшие, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Происшествие случилось в доме на улице Народной. Пострадали два человека.
«Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Травников в мессенджере МАКС.
На данный момент идет ликвидация вспыхнувшего пожара. Губернатор заверил, что держит ситуацию на контроле.
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