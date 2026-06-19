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Два человека пострадали при взрыве газа в доме в Новосибирске

В Новосибирске в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате есть пострадавшие, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Происшествие случилось в доме на улице Народной. Пострадали два человека.

«Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Травников в мессенджере МАКС.

На данный момент идет ликвидация вспыхнувшего пожара. Губернатор заверил, что держит ситуацию на контроле.

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