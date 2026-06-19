Много жрут, курят как паравозы: почему «молодеет» инфаркт миокарда

Принято считать, что ишемическая болезнь сердца поражает только пожилых. Но за последние десятилетия наблюдается нетипичная картина, когда частота развития инфаркта миокарда у молодых растет, сообщил РИАМО д. м. н., профессор, завкафедры поликлинической терапии и профилактической медицины РязГМУ им. академика И. П. Павлова, главный внештатный специалист кардиолог МЗ Рязанской области Евгений Филиппов.

Он уточнил, что в последние годы смертность от инфаркта миокарда в РФ растет, в том числе среди молодых людей. По данным опросов, около 30% жителей страны при первых проблемах с сердцем ждут, что оно «само пройдет», и не идут к врачу.

«Почему инфаркт миокарда „молодеет“? Это связано с совершенно другим профилем факторов риска. Так, молодые более часто являются активными курильщиками и потребителями вейпов, имеют низкую физическую активность и избыточную массу тела», — сказал Филиппов.

По его словам, повышенное артериальное давление и дислипидемии (высокий уровень холестерина и липидных фракций) у этой группы дают меньший вклад в развитие инфаркта. Пожилые с инфарктом часто являются бывшими курильщиками и имеют меньшее бремя факторов риска. Но у них, наоборот, основной вклад в развитие этого состояния дают артериальная гипертония и дислипидемия.

Второй важный факт — большая частота генетической предрасположенности и низкая приверженность лекарственной терапии у молодых пациентов. Эта группа часто не проходит профилактические медосмотры, где выявляются основные факторы риска заболеваний и возможно дообследование. Немаловажным является разрушение представлений молодежи о том, что изменение образа жизни можно компенсировать лекарствами и приемом БАД. Такой подход не приводит к уменьшению сердечно-сосудистого риска.

Как считает эксперт, важно и игнорирование симптомов ишемической болезни у молодых. Необъяснимые боли в груди, необязательно связанные с физнагрузкой, неожиданные перебои в работе сердца, падение давления без причины должны быть причиной посещения врача. В молодом возрасте инфаркт часто развивается внезапно и бессимптомно.

Как отметил Филиппов, чтобы снизить риск инфаркта нужно придерживаться ряда правил:

— Изменить образ жизни: сказать нет курению, низкой физической активности, уменьшить просмотр телевизора и «залипания» в соцсетях. Следует делать каждые 45 минут «двигательные» упражнения, изменить питание, увеличив потребление фруктов и овощей.

— Ежегодно проходить медосмотры, которые позволят раньше выявить факторы сердечно-сосудистого риска и начать их коррекцию.

— Не игнорировать серьезные симптомы и сразу обращаться к врачу.

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