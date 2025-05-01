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Два человека пострадали при возгорании деревянных домов на юго-западе Москвы

Два человека пострадали в результате возгорания двух деревянных домов на юго-западе столицы. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в четверг по адресу: Москва, улица Старопотаповская, дом № 13.

Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что загорелись два деревянных дома, которые находятся на частной территории.

Общая площадь возгорания составила 470 кв. м. В настоящее время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.