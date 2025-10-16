Два человека пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Вечером 16 октября в столице на улице Екатерины Будановой произошел серьезный пожар в жилом доме, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Около 21:25 в службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Екатерины Будановой. Как установили прибывшие подразделения, очаг возгорания находился на одиннадцатом этаже многоэтажки.

Пока пожарные проводили разведку и приступали к ликвидации огня, пять человек из соседних квартир приняли решение самостоятельно эвакуироваться.

Огонь был полностью локализован и ликвидирован к 22:04, однако его площадь успела составить 40 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека, чье состояние сейчас выясняется.

Причины возгорания устанавливаются.