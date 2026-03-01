сегодня в 11:05

Два человека получили ранения после падения обломков беспилотников в Дубае

Два человека получили ранения в результате падения обломков беспилотников, сбитых в небе над Дубаем, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Обломки БПЛА, перехваченных дежурными системами противовоздушной обороны (ПВО), упали во дворы двух жилых домов в Дубае.

Пострадавшим оказали необходимую первую помощь.

В воскресенье утром около 10 новых взрывов прогремели в районах Дубай Марина, Jumeirah Village Circle и Dubai Hills. В небе остались видны следы работы ПВО. Дубай опустел после ночных ракетных ударов со стороны Ирана. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. Тегеран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.