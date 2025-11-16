Два человека погибли при пожаре в Видном в Подмосковье
Фото - © Фотобанк Лори
Два человека погибли во время пожара в Видном в Ленинском городском округе Московской области. Столько же получили травмы, сообщает «112».
Пожар случился в ночь на 16 ноября. Произошло возгорание в кафе на Булатниковской улице.
По словам местных жителей, помещение было нелегальным. Неподалеку от кафе, как они заявляют, расположена незаконно оборудованная гостиница.
После пожара 58-летнего Булула Х. и 32-летнего Арутяна Х. отвезли в больницу. У них обнаружили ожоги и отравление продуктами горения. Организована проверка.
На записи горит здание. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.
