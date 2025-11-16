сегодня в 10:31

Два человека погибли при пожаре в Видном в Подмосковье

Два человека погибли во время пожара в Видном в Ленинском городском округе Московской области. Столько же получили травмы, сообщает « 112 ».

Пожар случился в ночь на 16 ноября. Произошло возгорание в кафе на Булатниковской улице.

По словам местных жителей, помещение было нелегальным. Неподалеку от кафе, как они заявляют, расположена незаконно оборудованная гостиница.

После пожара 58-летнего Булула Х. и 32-летнего Арутяна Х. отвезли в больницу. У них обнаружили ожоги и отравление продуктами горения. Организована проверка.

На записи горит здание. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС.

