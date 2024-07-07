сегодня в 13:26

ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 3-го км МКАД

На внутренней стороне третьего километра МКАД в районе съезда № 1А столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте происшествия уже работают оперативные службы города.

На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.

Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

UPD: движение на внутренней стороне третьего км МКАД было восстановлено.