ДТП с несколькими автомобилями произошло на внутренней стороне 3-го км МКАД
На внутренней стороне третьего километра МКАД в районе съезда № 1А столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
На месте происшествия уже работают оперативные службы города.
На данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших.
Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.
UPD: движение на внутренней стороне третьего км МКАД было восстановлено.