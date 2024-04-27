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ДТЭК: оборудование 4 украинских ТЭС повреждено из-за российских ударов

Происшествия

Фото - © Виктория Тельминова / Фотобанк Лори

Оборудование 4 теплоэлектростанций ДТЭК Украины оказалось повреждено после ударов ВС РФ, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В результате ударов есть пострадавшие, им оказывают всю необходимую помощь.

Оборудование предприятий получило серьезные повреждения, энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

С начала СВО теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

В субботу утром сильные взрывы прогремели в Житомирской, Тернопольской, Львовской и Днепропетровской областях, а также в Харькове и Кривом Роге. По всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги.