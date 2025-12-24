Друг погибшего сотрудника ДПС в Москве заявил, что у него не было врагов

По словам друга погибшего 24-летнего сотрудника ДПС Ильи Климанова Александра Доброва, у молодого полицейского не было врагов. Добров рассказал RT , что субботняя встреча с Климановым прошла весело и непринужденно.

«Проигрывать никогда не любил… Бывало, делился какими-то историями с работы, но ничего такого прямо сверхъестественного. Я знал, что он день — ночь работает, два отдыхает. И еще последние две недели он совмещал с футболом», — рассказал Добров.

Мужчина рассказал, что вместе с погибшим периодически играл в футбол в Ступине. Товарищ Климанова также упомянул, что родители полицейского часто болели за них на играх в детстве.

Ранее следствие подтвердило смерть сотрудников дорожной полиции в результате взрыва, прогремевшего 24 декабря на улице Елецкой в Москве. По информации СК, взрыв произошел после того, как сотрудники Госавтоинспекции решили проверить подозрительного человека рядом с патрульной машиной.

Позднее в Москве усилили патрулирование вокруг главных управлений силовых ведомств.

