Драка с подростком в Ленобласти закончилась для мужчины летальным исходом

сегодня в 17:53

35-летний мужчина погиб в результате драки с подростком в Ленобласти

В городе Тельмана, расположенном в Ленинградской области, произошла трагедия — в результате драки с подростком погиб 35-летний мужчина, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Прибывшим участковым уполномоченным полиции на месте происшествия был обнаружен труп неработающего 35-летнего местного жителя», — отмечается в сообщении ведомства.

Все случилось в период новогодних праздников. В правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении мужчины без сознания. В совершении убийства подозревается 15-летний подросток, знакомый с жертвой.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

