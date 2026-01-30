Довел: россиянка попыталась покончить с собой после почти 3 лет избиений от мужа

Жительница Томской области почти три года терпела побои мужа, а затем попыталась совершить суицид. После задержания подозреваемый признался, что избивал жену, потому что она плохо вела домашнее хозяйство, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Зырянского района. Он обвиняется по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал жену с февраля 2023 года по октябрь 2025 года. Он бил ее ногами и руками, а также применял для этого бытовые предметы. Кроме того, обвиняемый подвергал ее психологическому насилию, оскорблял и обзывал.

Женщина скрывала происходящее ото всех. Она говорила, что сама причинила себе вред по неосторожности. В итоге спустя почти три года побоев она попыталась покончить с собой.

После задержания подозреваемый на допросе признался в инкриминируемом ему преступлении. Он заявил, что бил жену, потому что ему не нравилось, как она ведет домашнее хозяйство. Он хотел показать, «кто в доме главный, заставить ее страдать и чувствовать себя виноватой».

