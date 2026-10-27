«Достали!»: житель Вольска огрел мужчину лопатой по голове за непрошенные советы

Житель Вольска Саратовской области огрел лопатой по голове мужчину за непрошенные советы, который тот раздавал, пока подозреваемый занимался работой и копал траншею рядом с домом, сообщает ГУ МВД России по региону.

Подозреваемым оказался 42-летний местный житель. Он рассказал, что в этот день с напарником рыл траншею и менял кабель на улице. Все это время его работу комментировали две пенсионерки из соседнего дома.

Женщины требовали работать аккуратнее, рассказывали, сколько рыть земли. Свои «полномочия» они передали соседу. Тот также принялся давать непрошенные советы и потребовал засыпать траншею щебнем, чтобы не было грязи.

По словам подозреваемого, его настолько достали советами, что терпение лопнуло — он ударил мужчину по голове лопатой. 44-летнего жителя Вольска госпитализировали, а в отношении работника завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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