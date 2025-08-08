Дому в Петербурге, где рухнуло перекрытие в квартире, обрушение не грозит

Дому на Невском проспекте в Петербурге, где в одной из квартир рухнуло межэтажное перекрытие, не угрожает обрушение, сообщает РИА Новости .

Как сообщили в пресс-службе администрации Центрального района города, отселение жильцов не требуется.

«Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков», — говорится в сообщении.

Вечером 7 августа в квартире на Невском проспекте в Петербурге произошло обрушение потолка. В результате происшествия погиб один человек.

Кроме того, еще один человек пострадал. Его госпитализировали.

Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.