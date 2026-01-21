Доктора молчат: пациентка таинственно исчезла из больницы Краснодара

Происшествия

Пожилая пациентка таинственно исчезла из больницы Краснодара. Дочь пытается найти больную мать. Поступила информация, что женщину могли транспортировать в Москву без ведома родственников, сообщает «112».

В октябре пожилая женщина заболела. В одной больнице ей поставили диагноз «неизлечимая глиома головного мозга», в другой так и не смогли понять, что же происходит с пациенткой. Ждать лечения пришлось в клинике Краснодара.

Дочь женщины обратила внимание, что за матерью ухаживают ненадлежащим образом, несколько недель ей не меняли катетер, давали лекарства, от которых она была в бессознательном состоянии и не узнавала посетителей. Дочь настаивала, чтобы мать перевезли в медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. Бурденко. Врачи посчитали, что пациентка не сможет перенести транспортировку.

19 января выяснилось, что женщина вовсе пропала из больницы. Доктора уклонялись от разговоров с родственниками, которые в итоге обратились в полицию. Тогда дочери заявили, что мать якобы выписали из-за улучшения состояния, хотя она по-прежнему не могла ходить, держать голову и даже говорить.

Через некоторое время дочери позвонили с неизвестного номера и рассказали, что ее мать перевезли в Москву. Санитарка спросила, не хотят ли врачи поставить в известность родственников женщины, на что те просто пожали плечами. Точной информации, где находится пациентка, до сих пор нет.

