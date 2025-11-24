Дочь президента Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в домашнем насилии

Дочь главы хоккейной федерации Ленинградской области Валерия Покровского, Анна, публично обвинила отца в домашнем насилии и масштабных финансовых махинациях. Свое заявление она опубликовала в социальной сети Instagram*, пишет Telegram-канал «112» .

В видеообращении 18-летняя Анна Покровская сообщила, что после развода ее родителей, Валерий Покровский и его нынешняя супруга проявляли жестокость по отношению к ней, вплоть до нанесения телесных повреждений. В качестве доказательств она продемонстрировала старые фотографии с видимыми следами побоев и рассказала о безуспешных попытках обратиться за помощью в правоохранительные органы.

По словам Анны, ей удалось связаться с дедушкой по отцовской линии, который раскрыл ей шокирующую правду о том, как сын лишил его жилья. Девушка также заявила о других крупных мошеннических действиях, совершенных ее отцом в отношении родственников, в частности, с использованием сфальсифицированного брачного договора, ущемляющего права ее матери.

В ответ на эти обвинения Валерий Покровский в спокойной форме опроверг все заявления дочери, подчеркнув свои хорошие отношения с остальными детьми, их успехи и достижения. Он также заметил, что Анна никогда не предъявляла ему конкретных претензий лично и, возможно, стремится таким образом привлечь к себе внимание.

Также президент хоккейной федерации Ленобласти предположил, что у его дочери могут быть проблемы с психическим здоровьем. По словам Покровского, ее мать, его бывшая жена, наблюдается у врача-психиатра.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

