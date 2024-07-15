Директора «Парка культуры и отдыха» в Люберцах заподозрили во взяточничестве

Следователи возбудили уголовные дела в отношении депутата совета депутатов Люберец, который также является директором «Парка культуры и отдыха», по статьям о взяточничестве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области .

Согласно предварительным данным, подозреваемый мог совершить как минимум один эпизод, предусмотренный ч. 3 ст. 290 УК РФ, а также два эпизода преступления по пп. «а», «в» ч. 5 этой же статьи.

С 2021 года фигурант дела получал взятки в размере от 14 до 100 тыс. рублей. После получения взяток он размещал нестационарные торговые точки в парке Люберец. Предполагается, что два преступления он совершил при помощи заведующей сектором МУ «Парк культуры и отдыха», которая также подозревается во взяточничестве.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято позднее по результатам расследования и в рамках российского законодательства.

Весной 2024 года в Сергиевом Посаде по аналогичному преступлению арестовали местного депутата. Его подозревали по статье о даче взятки.