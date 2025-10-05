Дикая корова напала на группу туристов в горах Сочи

Дикая корова напала на группу из шести туристов в горах Сочи. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает 112 .

Люди отправились в поход от «Розы Хутор» до кемпинга «Нахазо». По пути им встретилась дикая корова, которая неожиданно атаковала туристов. Туристы прыгнули в обрыв и зацепились за ветки, отделавшись лишь легким испугом.

На опубликованных кадрах видно, как на пути туристам встречается дикая корова, которая с попыталась боднуть их. Женщины с криками прыгнули с дороги в обрыв, ожидая пока животное уйдет.

По словам местных жителей, такое поведение для диких коров не характерно. Предположительно, животное было сильно напугано медведем, рычание которого накануне слышали туристы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.