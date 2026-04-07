Девушка с ножом пробралась в школу и пыталась зарезать гардеробщицу

В начальной школе Пермского края произошло ЧП. Девушка 2007 года рождения пробралась в образовательное учреждение и нанесла два ножевых ранения в спину сотруднице, сообщает URA.RU .

Предположительно, от рук девушки пострадала гардеробщица. До этого нападавшая уже имела проблемы с законом. Когда она была подростком, состояла на учете в ПДН.

Что послужило мотивом для жестокого нападения, неизвестно. Директор образовательного учреждения отказалась комментировать ситуацию.

Девушке предъявили обвинение по статье о покушении на убийство. 5 апреля суд арестовал обвиняемую на два месяца. Расследование продолжается.

Ранее у входа в школу в Добрянке Пермского края 17-летний подросток ранил ножом учительницу. Педагог скончалась в больнице. На допросе школьник заявил, что учительница гнобила его.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.