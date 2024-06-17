Девушка получила 60% ожогов тела после солнечных ванн на берегу Финского залива

Девушка попала в реанимацию после того, как позагорала на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Пострадавшая получила ожог 60% поверхности тела, сообщает SHOT.

23-летняя девушка весь день загорала на берегу залива. Помочь девушке смогли подруги, именно они привезли пострадавшую в НИИ Джанелидзе.

Жительница северной столицы получила ожог 60% поверхности тела 1-й и 2-й степеней. На данный момент она находится в тяжелом состоянии в ожоговой реанимации.

Это уже второй случай с ожогами после загара за последний месяц в городе.