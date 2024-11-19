Девушка из Подмосковья сломала нос, листая соцсети перед сном

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Упавший на лицо телефон сломал нос девушки из Подмосковья

Молодая жительница подмосковного Видного сломала нос, когда уронила телефон на свое лицо. Девушка листала ленты социальных сетей перед сном, задремала и выронила мобильник себе на переносицу, сообщает Baza .

В больницу обратилась 24-летняя жительница Московской области. Она пожаловалась врачам на боли в носу.

Медики изучили состояние пациентки и пришли к выводу, что у нее произошел перелом носа со смещением отломков. Специалисты провели операцию и вправили нос молодой горожанке.

Спустя десять дней у девушки спала опухоль с лица. По словам дамы, теперь она вновь может дышать без проблем.

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