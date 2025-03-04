Девятиклассник из Москвы пытался сбежать в Финляндию, чтобы вступить в РДК*

В лесу на границе России и Финляндии пограничники задержали 16-летнего школьника из Москвы, который пытался покинуть родную страну, чтобы вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса»* (РДК)*, пишет Mash .

Предварительно известно, что несовершеннолетнего задержали 1 марта. Пограничники проверили телефон школьника и выяснили, что тот общался с «международным турблогером», который, скорее всего, является куратором РДК*.

Представители террористической организации, запрещенной в России, обещали 16-летнему юноше оформить студенческую визу в Финляндии, если тот сумеет покинуть страну и вступит в РДК*.

В настоящее время подросток находится в Выборге Ленинградской области. Родителей школьника оповестили о задержании сына, в ближайшее время они приедут, чтобы помочь разобраться в сложившейся ситуации.

*Признана террористической организацией и запрещена в России.