Детский конфликт перерос в драку взрослых: маму двойняшек оплевали в Курске

В Курске местная жительница Анастасия подверглась нападению и избиению со стороны агрессивной женщины во время прогулки с двумя четырехлетними детьми на дворовой площадке. Об этом пострадавшая сообщает в социальных сетях.

Инцидент произошел 20 октября в промежутке с 17:45 до 18:00, когда горожанка вышла на прогулку со своими четырехлетними двойняшками. Мальчики вынесли во двор игрушки, а когда другие дети захотели их взять, начали защищать свои вещи.

Мать находилась поблизости и спокойно объясняла детям, что площадка общая, но они имеют право попросить не трогать их имущество. В этот момент к ситуации подключился незнакомый мальчик примерно пяти лет, который попытался ударить одного из двойняшек. На замечание женщины отойти ребенок внезапно ударил ее кулаком по спине.

После повторного требования не распускать руки в конфликт вмешалась мать нападавшего мальчика. Женщина принялась осыпать оппонентку нецензурной бранью, выкрикивать оскорбления и угрожать жестокой расправой в случае, если встретит ее без свидетелей.

Опасаясь за свою безопасность и жизнь детей, жительница Курска включила камеру телефона для видеофиксации. В ответ агрессивная горожанка подошла вплотную, плюнула потерпевшей в лицо, а попытку оттолкнуть ее расценила как повод для драки. Она нанесла матери двойняшек серию ударов по голове, оставив кровоподтеки, и повалила на землю. Избиение прекратил подоспевший сосед из того же дома. Личность нападавшей установлена, материалы переданы в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.