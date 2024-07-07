Дептранс: в Москве из-за ДТП с грузовиком образовался затор на МКАД

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ДТП с грузовиком и легковушкой стало причиной затора на МКАД в Москве

В столице на 28-м километре МКАД столкнулись легковушка и грузовик, в результате чего движение затруднено, сообщает пресс-служба московского Дептранса в Telegram-канале .

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Движение затруднено на 3 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве произошла авария на МСД. Из-за аварии движение по направлению к Алтуфьевскому шоссе было затруднено.