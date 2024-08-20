Дело о взятке бывшего замглавы Минцифры России завершено
Материалы коррупционного дела экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина передали в суд. пишет ТАСС.
Бывший чиновник обвиняется получении взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова.
«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы дела в отношении фигурантов переданы в столичный суд», — указано в сообщении агентства.
Судебное заседание запланировано на 21 августа.
Паршина и Моносова задержали 12 июля 2023 года в одном из ресторанов в центре Москвы. Бизнесмен передал бывшему чиновнику 3,75 млн рублей.
По версии следствия, деньги предназначались для положительного решения по выделению бюджетного гранта на разработку программного обеспечения для нужд ведомства.