Дело о взятке бывшего замглавы Минцифры России завершено

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Бывший чиновник обвиняется получении взятки от экс-гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова.

«Расследование уголовного дела в отношении Паршина и Моносова завершено и утверждено надзорным ведомством. Материалы дела в отношении фигурантов переданы в столичный суд», — указано в сообщении агентства.

Судебное заседание запланировано на 21 августа.

Паршина и Моносова задержали 12 июля 2023 года в одном из ресторанов в центре Москвы. Бизнесмен передал бывшему чиновнику 3,75 млн рублей.

По версии следствия, деньги предназначались для положительного решения по выделению бюджетного гранта на разработку программного обеспечения для нужд ведомства.