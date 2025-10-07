Дай позвонить: как мошенники в метро разводят москвичей с помощью телефона

сегодня в 11:44

Мошенники в метро Москвы обманывали пассажиров и арендаторов жилья

Мошенники обманывали пассажиров метро и арендаторов жилья в Москве по новой схеме. Они «работали» в столичной «подземке», сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое мошенников действовали по непростой схеме. Девушка просила у пассажиров дать ей телефон, чтобы «срочно позвонить». Затем набирала подельнику.

Он получал вызов, указывал номер для входа на сайт аренды жилья. Девушка незаметно для владельца смартфона указывала пришедший от банка смс-код. Затем входила в него.

Таким образом мошенники устанавливали контроль над профилем жертвы. После этого они публиковали фейковые объявления об аренде квартир в Москве. В качестве картинок выбирали фотографии жилья из других городов.

Потенциальные арендаторы звонили «хозяевам» (мошенникам). Те требовали как можно скорее внести аванс, поскольку «спрос высокий».

Затем аферисты использовали сложную схему с криптовалютой. Они находили на обменнике продавца цифровых активов, давали его реквизиты жертве. Пострадавшие считали, что отправляют задаток за квартиру, но фактически покупали криптовалюту для аферистов. Цифровые активы переводились им.

После этого подельники продавали криптовалюту. Либо отправляли ее в онлайн-казино.

Предполагаемых аферистов задержали. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество). Их заключили под стражу.

