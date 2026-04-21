сегодня в 14:49

Дагестанец до смерти забил бывшую жену ножницами по голове

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который до смерти забил бывшую жену. В качестве орудия убийства он использовал ножницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

19 апреля мужчина распивал алкоголь вместе с бывшей женой в ее квартире. Между ними возникла ссора, которая заставила бывшего мужа схватиться за ножницы.

Он нанес женщине множественные удары по голове. Экс-супруга скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

