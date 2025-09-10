сегодня в 22:55

CNN: в Белом доме потрясены покушением на активиста Чарли Кирка

Сотрудники Белого дома потрясены покушением на известного политического активиста и лидера консервативного движения Америки Чарли Кирка, сообщает американский телеканал CNN .

После покушения некоторые сотрудники администрации звонили команде Кирка, чтобы узнать о его состоянии после нападения.

Телеканал отметил, что лидеры республиканцев и демократов осудили политическое насилие в любых обстоятельствах.

Ранее неизвестный мужчина открыл огонь по популярному общественному деятелю и убежденному приверженцу идей президента США Дональда Трампа во время его выступления перед студентами университета Юта Вэлли. Кирк был ранен в область шеи. Прибывшие на место медики сделали все возможное, чтобы попытаться спасти политика.

Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого, личность и мотивы которого пока не раскрываются.