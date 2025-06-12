Число жертв при крушении самолета в Индии превысило 310 человек

Полиция Индии сообщила о более 310 жертвах при крушении самолета

На месте крушения пассажирского Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии работают оперативные службы. Источник в полиции сообщил, что общее число жертв авиакатастрофы уже превышает 310 человек, пишет ТАСС со ссылкой на The New Indian Express.

Предварительно известно, что внутри самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. При наборе высоты самолет упал на жилой район. В результате этого, по данным источника, смертельные травмы получили 75 человек на земле.

Точное число жертв крушения самолета устанавливается. Спасатели и другие оперативные службы продолжают разбирать обломки.

По одной из версий, самолет упал из-за столкновения с птицами, а по другой — у него отказали оба двигателя после взлета.

Ранее сообщалось, что при разборе обломков нашли выжившего 40-летнего британца, который уже успел дать первый комментарий о случившемся.