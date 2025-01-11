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Число пострадавших при столкновении трамваев в Страсбурге выросло до 50

В результате столкновения двух трамваев на станции под вокзалом в Страсбурге, восточной части Франции, пострадали 50 человек, сообщает ТАСС .

Отмечается, что травмы не представляют опасности для жизни.

В момент аварии в трамваях находилось порядка 150 человек. Около половины пострадавших направили в медучреждения.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда один из трамваев выехал на неправильный путь из-за ошибки при переводе стрелок и совершил столкновение со вторым трамваем у платформы.

Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись во французском городе Страсбург. В результате инцидента пострадали минимум 30 человек.

В Сети появились кадры, которые были сняты в первые минуты после аварии. Все вокруг заволокло дымом, видны разбитые вагоны поездов. Некоторые люди лежат прямо на полу, слышны женские крики.