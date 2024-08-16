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Число пострадавших при обстреле ВСУ Петровского района Донецка выросло до 11

Число пострадавших во время артиллерийского обстрела Петровского района Донецка выросло до 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав ДНР.

Во время обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По некоторым данным, внутри находились по меньшей мере 100 человек.

Также при обстреле ВСУ поврежден жилой многоквартирный дом, который находится возле ТЦ. В здании выбиты окна, разрушена часть стен.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России — теракт. Сотрудники СК устанавливают личности бойцов бригад ВСУ, причастных к обстрелу.